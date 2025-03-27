撥亂反正：土耳其示威難成大器

土耳其爆發近十多年來最大規模的反政府示威，至今已持續一個星期，矛頭直指被反對派形容為極權獨裁者的總統埃爾多安，要求他下台和推動民主改革。反對派聲稱全國有過千萬人上街，有過千名示威者、記者、網民及反政府人士被捕。埃爾多安則指稱，反對派與外國勢力和被當局定性為恐怖組織的庫爾德工人黨勾結，肆意破壞和襲擊執法人員，企圖繞過法律與選舉程序發動政變。

從電視畫面可見，土國示威者高喊的口號，身上的裝束，頭戴防毒面具與警察對峙等，的確令人想起香港當年的黑暴動亂，以及近年在多個反美國家出現的美製「顏色革命」。問題是，美國總統特朗普已表明沒有興趣干預外國內政，更不願花錢資助海外的左翼自由派組織。就連與埃爾多安政權抗爭逾20年的庫爾德工人黨，早前亦放風表示願意放下武器與埃氏和解，反映美國已對其斷水斷糧。

細看美國與歐洲多國對今次示威的謹慎反應，土耳其反對派可能真的是被埃氏逼到走投無路才走上街頭。示威觸發點是埃爾多安政府以貪腐等罪名拘捕了其主要政敵──伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧，以阻撓對方參選總統挑戰自己。事實上，埃氏之前還拘捕了近百名在野黨政客，似乎想將國內的反政府勢力連根拔起。

埃爾多安之所以有這股手起刀落的「底氣」，就是押中了特朗普無意插手，俄羅斯仍忙於烏克蘭戰場，歐洲被俄烏變局與美國的關稅玩殘，中東及高加索諸國亦各有各的亂局和盤算，誰都不會認真地對他在國內的行為說三道四。埃氏也曾經嘗試過親美，亦申請過加入歐盟，但全部都失望而回，在國際形象上已沒甚麼好顧忌。這場示威注定難成大器，只差會否流血收場。