冰鑑春秋：美國的新世代反思

《外交事務》上月發表華盛頓智庫學者沃海默和卡瓦納的文章《台灣迷思：美國戰略不該寄託在一場無法獲勝的戰爭》，引起各方矚目。文章的論點，就是為了台灣與中國大陸發生軍事衝突代價過高，美國無力承受，美國應刻意戰略模糊，並將台灣武裝成「豪豬」，從而有可能在政治層面上遏止解放軍入侵，或者利用「不對稱」戰力讓解放軍付出龐大代價，迫使北京思考是否要鋌而走險。

沃海默雖然對媒體強調並非棄台，卻也同意美國候任副防長柯伯吉「台灣是美國非常重要的利益，卻並非攸關生死的存在」這樣的觀點，他認為美國仍應在軍事的灰色地帶打擊中國，並且利用資訊戰與經濟戰進行箝制。但重點還是台灣要提高自身防衞的決心，例如大幅調高軍事預算佔比，以及提升後備軍力，亦即展露出不惜和北京玉石俱焚的決心。

賴清德顯然聽到了這些，所以宣布明年將軍事預算提高至佔GDP的3%，而且提出所謂的「賴17條」，不僅盤點後備軍力，擴張民防人數，還要大規模進行言論與思想控制。然而，賴清德卻沒有看到沃海默的另一個警示，那就是台灣在提升戰備的同時，也必須在政治上對北京保持謹慎。過度的鷹派與鴿派，都會讓局面逐漸失控，這不是美國想要看到的，也對台灣沒有好處。

沃海默特別指出，這篇文章並非為特朗普而寫，他認為美國今天國際策略的轉向，並非來自於特朗普，而是面對「後911時代」美國的各項挫敗，是否還要花費如許高昂的代價去維繫美國在世界上的地位，所進行的一整個世代的反思。特朗普只是這個新世代思想的表現形式罷了，整個世界都要對新世代的美國擬定全新的應變與對策。