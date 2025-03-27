橫眉冷看：去後回流 白忙一趟

今日的社會號稱先進文明，但很多人依舊不能免俗，每逢農曆新年或遇有人生重要抉擇時，都愛到廟宇求籤。據說比求籤更精準的是扶乩，1982年中英就香港前途談判時，就有鄉紳賢達到黃大仙祠為港運扶乩。這段乩文我30年前已看過，日前無意中翻書看到，不禁有點吃驚，發覺2019年的社會亂象，說不定乩文也預示其中。如今很多港人為應否移民而煩惱，有些移民後考慮應否回流。大家細看乩文，或許會得到啟示。

扶乩時間是1982年，乩文後來在《天網搜奇錄》一書刊載，該書初版是在香港回歸之前。乩文曰：「信者留且留，不信去自去，去後又回留，九九四十五，想取又非取，無能米且去，主者自是主。」按字面解釋，是指對香港沒信心的人會自行離去，但去後又會回留。我們現時用「回流」一詞，在乩文則寫作「回留」，估計意思是一樣的。米字旗是英國國旗，乩文直指港英政府「無能」，更鼓勵香港人應該認祖歸宗。

過去，沒有人明白「九九四十五」是甚麼意思，天機或許就是要這般隱藏。如今事後看來，9加9加4加10再加5，合共是37，1982年加上37年，恰好是2019年，莫非大仙早已預示到回歸之前，以至2019年之後香港的移民潮？如果乩文當真如此靈驗，我勸想移民的香港人就別瞎操心，畢竟「去後又回留」，豈不是白忙一趟？

已故中文大學教授勞思光，曾在上世紀50年代，憑《推背圖》第四十一象之中，「九十九年……」一句，預測到毛澤東將會於1976年逝世，他所憑者，正是這一類天機中的數字暗語。至於在2019年，乩文說的「想取又非取」是甚麼意思，哈哈！你能猜到嗎？