強詞有理：老美的夢囈

木秀於林，風必摧之。中國造船業在世界上一枝獨秀，產能佔全球超過一半，按照美國海軍情報部門的估計，中國造船能力已達到美國的232倍。這對一向自視甚高的老美而言簡直是一種恥辱，特朗普更是如骾在喉，一直夢想重振美國造船業，「讓這個行業重回美國」，除了計劃在白宮設立造船辦公室並提供稅務優惠，還想對中國製造或懸掛中國國旗的船隻下狠手，徵收最高150萬美元的「港口費」。

這種陰招真的能使造船業重回美國？別做夢了。中國造船業能夠傲視全球，並非靠所謂的補貼，也不是單靠低成本，主要是靠技術創新以及完整產業鏈的協同配合。反觀美國產業鏈不齊，成本高昂，效率低下，完全沒有競爭力，重振造船業不過是一句夢囈。近年美國船廠連航母等軍艦的基本維修保養也應付不了，以致要將部分軍艦送去外國維修，試問如何讓造船業重回美國？美國媒體也忍不住大潑冷水，認為重振造船業需數十年如一日的持續扶持，不可能在一夜之間復甦。而在美國船隻遠遠不足以取代中國船隻的情況下徵收港口費，勢必嚴重擾亂全球供應鏈，對美國進口和出口都將造成災難性後果。

這是不是危言聳聽，商界最有發言權。美國貿易代表辦公室近日召開針對港口費的聽證會，除了船廠及少數工會贊成，其餘大多數行業團體都反對，尤其是船舶代理人及進出口商，認為徵收港口費對重振造船業毫無意義，反而將使美國航運商、中小型港口陷入生存危機，並對整體經濟帶來毀滅性打擊。有大型航運公司指出，港口費將使航運業每年損失200億美元，對經濟的連帶影響更是難以估量。

特朗普也許不在乎這些反對意見，也不在乎航運商和中小型港口的生存危機，但不能不考慮美國整體經濟面臨的打擊。如果美國經濟在其治下陷入衰退，顏面何存？「讓美國再偉大」豈不成為笑話？侵侵最近在關稅問題上舉棋不定，反口覆舌，恰恰證明其色厲內荏，擔心貿易戰引發美國經濟大蕭條。

作為麻煩製造者，特朗普正將全球經濟推向深淵，美國自己也必將成為主要受害者。當然，中國難免也會受到衝擊，但不必過分悲觀，只要站穩腳跟，做好應變準備，兵來將擋，水來土掩，就不怕老美搞鬼，畢竟當今中國擁有足夠實力應付任何挑戰。