坦言集：港大生抗議

受盡英國殖民主義的擺弄，和西方傳媒與教育的洗腦，香港社會在政治問題上並不敏感。表面上是強調不談政治，只搞經濟，實際上政治立場明顯，一切以西方的立場為立場，即使對西方立場內容大概無知。香港不少人已經慣性地依從西方價值，卻不知道這個價值有雙重標準，不是人人平等。由此香港社會對國際的大是大非並不關心。

回歸後多了國家的介入，特別是近年的國安法與國家教育，西方價值的認同與中國價值牴觸，已不敢公開宣揚，而是隱而不發，甚或陽奉陰違。從2019年的暴動，其後不少港人逃英，足以顯示出即使回歸多年，香港的政治教育還有巨大的補課需要做。對國家的理解是如此，對國際事件，香港社會更是陷於西方雙重標準的價值假局之內，未能自拔。香港的國際化，從意識形態來看，仍然是英美西方的國際化，與中國標榜的，以及國際公義要求的，還大相逕庭。香港的學校教育、社會教育、國民教育，大有追補的餘地。

剛剛香港大學主辦一個研討會，主講者是美國非政府組織（NGO）「反誹謗聯盟」的行政總裁。該組織及講者都十分政治性，據說是他主動要求到港大演講，題目是二次大戰對猶太人的屠殺。這個議題，在今天加薩種族滅絕的情況下，必然會涉及加薩的現實情況，也必然會有替當地種族清洗的爭辯，用甚麼題目都不過是掩飾而已。表面看議題是批評反猶太主義，實際是針對反對猶太復國主義，後者是以色列極端右派政治組織的主張，也是加薩屠殺和以色列政府在巴勒斯坦犯下種族主義惡行的主導思想。

美國的NGO大多是接受政府資助的外圍政治團體，猶太復國主義的勢力遍及西方，集中於以色列及美國，有着強烈極端主義意識形態主張，屬政治宣傳，也與以色列的極右派政黨、政治團體有各種關係。以這樣的組織代表到香港大學演講，實在極其不恰當，反映出猶太復國主義組織試圖借機推行政治宣傳。這已不是學術自由、言論自由的問題了。港大學生反對並將演講制止，反映出港大學生的優良歷史傳統，並未被黑暴毀滅。大學當局當好好維護這樣的傳統，而不是壓制，一如以往英治時期打擊學生運動的錯誤做法。

香港從來是各國情報人員競爭、鬥爭的地方，今後相信不會減少，特別是中美之爭惡化。