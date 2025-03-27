去年7625宗外傭申延長留港 1235份被拒

【本報訊】外傭「秘撈」、跳工事件時有發生，當局昨日表示，去年入境處共收到約303,385份以訪客身份申請延長留港的個案，當中有7,625份由外傭提出，被拒的外傭申請有1,235份。當局強調，外傭只會在特殊情況下獲准以訪客身份延長在港逗留期限，包括外傭涉及勞資或金錢糾紛，而需出席有關審裁處的聆訊或需留港協助刑事調查等。

僅特殊情況獲批 當局強調，在現行政策下，外傭只會在特殊情況下才獲准以訪客身份延長在港逗留期限，其間不得從事任何工作，當局會一直檢視相關政策，以確保相關政策繼續行之有效。

就議員提及如何防範外傭留港非法工作時，當局強調，會全力打擊非法勞工（包括以訪客身份留港期間從事非法工作的外傭），截至今年2月，入境處聯同其他執法部門展開的打擊非法勞工行動已有約2,863次行動。今年首兩月，因從事非法勞工被捕的外傭及前外傭有47人，檢控有35人，被定罪者則有23人。

根據修訂後的《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣、送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬港元及監禁10年。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。