官地短期租約變「長租」 達55年惹議

【本報訊】部分政府土地不斷以「短期租約」批出，但據指有約40%租戶經續租下已租地逾20年，最長更達55年，變相成「長期租約」。另一方面卻有企業擔心未能續租用地要關閉廠房。有議員質疑大量「短期租約」是政府欠缺長遠土地規劃所致，促檢討產業用地所用情況。發展局局長甯漢豪不認同該指控，又指短租毋須租戶繳付一筆大額地價，對其亦有利，並稱願意檢視安排令其更具彈性，例如部分短期租約可租多於7年。

議員洪雯昨在立法會會議上提到，接獲一間建築材料加工企業求助，稱其投資超過兩億元興建廠房，但用地租約即將到期，擔心未續租便要拆卸。她詢問政府會否理順目前的政策，減少不斷為現有土地重新招標或不停按季續租的情況，如提供10年至20年的中長期土地租約。

當局拒認欠規劃 甯漢豪表示，根據多年來的土地政策，短期租約的固定租期通常不超過7年，屆滿後可以按情況續租，提供靈活性予政府，尤其適合暫時未需要用作長遠發展的土地，租戶亦毋須支付一筆大地價。

截至上月底，地政總署管理超過5,800份短期租約，涉及共約3,000公頃土地，其中約60%用作收費停車場、教育及社會福利等民生相關用途；40%則用作商舖、工場、貨櫃處理等商業及經濟活動相關的用途。

甯漢豪指出，如短期租約的固定租期屆滿後未來數年，土地仍未需要作長遠發展，地政總署一般會重新招標，不過很多和商業、經濟活動用途相關而直接批租的租約，在政策支持、特殊歷史因素等原因下，會在固定租期屆滿後按季續租一段長時間。根據地政總署統計，這些直接批租的租約經多次續租後，約有1,600宗累計續租年期超過10年，例如土地用作巴士車廠等。