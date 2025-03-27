多區掃黃反黑工 拘43人包括假難民

【本報訊】灣仔區警員聯同入境事務處特遣隊，早前根據線報及經調查後，於前日下午在區內展開代號「虎尾」掃黃行動，突擊搜查駱克道、灣仔道及莊士敦道多個樓上單位。行動中，人員共拘捕6名內地女子（33至44歲），涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人已被扣留調查，稍後將交由入境處跟進。

突擊搜查罪案黑點 此外，新界南區執法部門聯同入境處，於前日進行代號「冠軍」和代號「嶺馬」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。行動中共拘捕22人，包括一名本地男子、一名本地女子、兩名內地男子、14名內地女子、一名印尼籍男子及3名越南籍女子，當中一名女子為持有「行街紙」的假難民，年齡介乎26至54歲，他們涉嫌「非法入境」、「違反逗留條件」、「非法入境者接受僱傭工作及開辦業務」、「遭拒絕給予在香港入境的准許人士接受僱傭工作及開辦業務」、「僱用不可合法受僱的人」及「行使虛假文書」。其中一名男子為通緝人士。同時，警員於荃灣市中心一帶進行掃黃行動，12名懷疑進行賣淫活動的內地女子涉嫌「違反逗留條件」被捕。所有被捕人已被帶走調查。

另外，九龍城區警員聯同入境處及勞工處人員，於前日展開代號「冠軍」行動，打擊非法入境者及非法勞工。行動中，警員於九龍城區及紅磡區拘捕一名內地男子、13名內地女子及一名孟加拉籍男子，年齡介乎27至57歲，涉嫌「違反逗留條件」、「有遣送離境或遞解離境令人士接受僱傭工作」及「使用或管有偽造簽證身份書或偽造旅行證件」。所有被捕人已被扣留調查，稍後將交由相關部門跟進。