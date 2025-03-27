粉嶺觀塘資助樓 市價7折推售

2項目共1604伙 最平230萬可入貨 香港房屋協會推出兩個新資助出售房屋項目，分別為位於粉嶺馬會道的「聚然」及觀塘安達臣道R2-4用地的「峻然」，合共提供1,604個單位，將於4月1日至4月14日接受申請。兩個項目的售價約為市值7折，「聚然」售價最低只需230.7萬元即可入手；「峻然」最低則只需249.7萬元。被問及售價會否太進取，房協物業及市場事務總監高雪瑩表示已參考今年初市場成交價，認為售價合適，兩個項目可以媲美私樓，有信心吸引買家。

位於粉嶺市中心的「聚然」是房協首個坐落北部都會區的資助出售房屋項目，分為兩座，每座樓高28層，共提供644個單位，單位實用面積介乎302至616平方呎。而「峻然」是房協第二個推售位於觀塘安達臣道的項目，分為兩座，每座樓高30層，共提供960個單位，單位實用面積介乎302至664平方呎。

「聚然」和「峻然」均提供一房至3房戶型，兩房單位同樣佔項目總數約八成，其餘兩成屬一房和3房單位，各附設專屬會所、購物商場及園林設施，兩個項目的預計關鍵日期為2027年9月30日。

兩個項目的售價均參考房委會定為市值7折，「聚然」售價介乎230.7萬至547.1萬元，實用面積每平方呎售價為7,582至8,881元，平均實用呎價為8,260元。而「峻然」售價介乎249.7萬至636.7萬元，實用面積每平方呎售價為8,084至9,669元，平均呎價為8,960元。

兩個項目申請資格與房委會居屋計劃相若，選購單位次序及配額方面，受重建計劃影響的合資格居民可優先認購「聚然」及「峻然」的單位；其次「聚然」及「峻然」將各自預留約四成配額予「家有長者」及「家有初生」的合資格家庭申請人；最後在可供一般申請人選購的餘下單位中，兩成配額將給予一人申請者，綠、白表各佔一成。參與「家有長者」、「家有初生」及一般申請人的綠表及白表配額比率為 40：60。

「峻然」廁所為預製組件 因應近年多用預製組件建樓，高雪瑩表示「峻然」有部分為預製組件製成，例如廁所等，但其標誌賣點「中島廚房」則非預製組件，買家若想改動屋內陳設，需留意樓書及尋求專業人士意見，而「聚然」則無預製組件。

至於售價方面，高表示房協參考了市場的成交，包括一手二手樓成交來釐定，相信房協安排的按揭擔保能幫助買家減輕負擔；而地理位置方面，高重申「聚然」位於粉嶺市中心，安達臣道亦十分方便，房協建樓亦可媲美私樓質素，定位比房委會高級，單位一應俱全，有信心吸引目標客群。「峻然」附近的R2-2用地為早前發生冧天秤意外的地盤，房協稱暫未知何時建好入伙，旁邊的R2-3地盤會在2027年3月陸續入伙，相信「峻然」的周邊項目會在入伙期間相繼入伙，不會有地盤噪音滋擾影響的問題。