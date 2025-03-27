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大廈住客冇水用 揭銅喉水錶被盜
大廈有銅喉及水錶被盜。（梁國雄攝）
【本報訊】昨日清晨6時許，深水埗鴨寮街190號有大廈住客，發現家中突然沒有食水供應，遂到樓下後巷查看水錶，赫見一段銅水喉連水錶不翼而飛。由於懷疑有賊人偷走銅喉變賣，遂慌忙報案求助。警員接報到場，發現兩個單位的水錶連同銅水喉被盜，經初步調查後，把案件列作「盜竊」，正設法追查竊賊。
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