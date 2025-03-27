劫金行133萬元貨 內地漢囚10年半

【本報訊】一名內地男子於2019年的清晨經羅湖抵港，4小時後便持槍狀物體到深水埗一間珠寶店，聲稱打劫，並警告不得報案，否則會殺人，最終擸走總值超過133萬元的金器。他昨日在高院承認搶劫罪，法官游德康指斥被告有預謀、精心策劃劫案，判處入獄10年6個月。

舉槍狀物指嚇店員 48歲謝斌龍，報稱任職清潔工。據同意案情指，2019年3月14日早上10時許，一名戴口罩的男子進入深水埗桂林街新嘉珠寶，然後取出一把槍狀物體，聲稱打劫，警告員工不要報案，否則會殺人。兩名員工蹲下，並應被告要求，取出3盤金飾，放入被告的袋中，整個行劫過程歷時約3分鐘。珠寶店共損失112件金器，包括64條金鏈、38隻金手鐲及10個金吊墜，總值超過133萬元。被告則於2023年4月被捕。

案情續指，經調查發現，案發當日清晨6時許，被告自羅湖入境，至早上9時許，案發現場附近的閉路電視拍到，被告在桂林街徘徊。早上10時許，被告換上黑色外套，之後獨自進入珠寶店，用一把槍狀物體指向員工，取走3盤金飾。同日中午12時許，被告經深圳灣離開香港。警員最終在被告胞弟位於牛頭角的住所，起回64件被盜贓物，總值約75.6萬元。案件編號：HCCC 22/2024