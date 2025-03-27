新資本入境計劃 1年收918申請

【本報訊】新資本投資者入境計劃（CIES）去年3月起推出並接受申請。當局昨日表示，截至今年2月底，「新計劃」合共已接獲918宗申請，並已批出868宗申請的淨資產審查和386宗申請的投資規定審查。入境處則已就756宗申請作出「原則上批准」，讓申請人以訪客身份在港作出所承諾的投資，並就341宗申請作出「正式批准」。如接獲的申請全數獲批，預計可為香港帶來超過270億元的資金。

倘全數獲批 資金逾270億 財經事務及庫務局局長許正宇書面回應議員提問時指，在截至今年2月底已獲批的386宗投資規定審查申請當中，暫未有申請人在「新計劃」下投資於住宅房地產。除申請人根據「新計劃」在港作出的投資，政府並無備存他們在「新計劃」以外在港作出的其他投資的數據。他強調，政府會持續檢視「新計劃」的運作情況，並適時評估成效。

新資本投資者入境計劃的合資格申請人須投資最少3,000萬元於獲許投資資產，包括投資最少2,700萬元於獲許金融資產及/或房地產（以1,000萬元為上限），以及投入300萬元於新的「資本投資者入境計劃投資組合」。