港深西部鐵路將設5站 本地佔3個

【本報訊】連接洪水橋至深圳前海的港深西部鐵路有最新進展。當局指港深西部鐵路項目料設5個站，其中3個位於香港，全程以隧道形式興建，將公開招標。當局指會爭取在25個月完成項目勘查研究，目標於2035年通車，費用預計約3.34億元，當中包括勘查研究及設計費、法務工作費、海底隧道設計費及工地勘測費等，稍後將向財委會申相關撥款。

運輸及物流局向立法會鐵路事宜小組委員會提交文件，交代由洪水橋至深圳前海的港深西部鐵路進展。文件提及項目全長約18.1公里，香港段及深圳段分別約長7.3公里及10.8公里。走線由現正興建的屯馬綫洪水橋站西面出發，途經厦村和流浮山，並跨越后海灣經深圳灣口岸連接至前海。

全線以地下形式興建，並設5個車站，香港設3個車站，分別位於洪水橋、厦村及流浮山；深圳則設兩個車站，分別位於深圳灣口岸及前海。為配合兩地沿線的土地規劃發展，車廠將設於厦村，擬議港深西部鐵路開通後，從洪水橋出發只需約15分鐘車程便可直達前海。港深雙方亦同意於深圳側設「一地兩檢」口岸，香港境內不設清關設施。文件指兩地政府將進一步商討「一地兩檢」安排，及按實際運作需要劃分香港和內地口岸區範圍，並適時開展相關諮詢及立法工作。

勘查研究料需時25月逾3億 當局指會爭取在25個月完成勘查研究，費用料約3.34億元，當中包括約1.6億元勘查研究及設計費、約2,450萬元法務工作費、約2,530萬元海底隧道設計費、約8,210萬元工地勘測費、約820萬元監管費，以及3,030萬元應急費，稍後將向財委會申撥款。