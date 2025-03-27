當局擬推措施 便利商區休憩地辦活動

【本報訊】立法會舉辦前廳交流會昨採取新模式，由兩個事務委員會組合進行交流。發展局局長甯漢豪在會後指希望短期內推出一些措施，利便一些毗連商業地帶的公眾休憩用地可從事一些活動，以帶動社區經濟氣氛。

「按實補價」利誘發展商 甯漢豪又提到「按實補價」的概念，指當進行地契修訂，是否必須以最高樓面面積來釐定補價，還是可以按申請人提出實在的建築範圍而定有關補價，好讓一些發展早日落實；以及怎樣在鄉村發展地帶當中，容許現有屋宇進行一些飲食或民宿等商業活動，或設置制度方便村民同政府或企業合作。

議員劉國勳在會後解釋亦「按實補價」的概念，指政府通常是看土地發展多少面積來釐定實際的補價，舉例是7倍地積比的地方，以往要補地價就一口氣要補足7倍地積比再乘以最高的商業價值或住宅價值。而「按實補價」就是企業或發展商認為，土地的發展規模只要3倍地積比就已足夠供應市場，政府便可跟他們商討，用三成左右的地價計算，企業或發展商就毋須拿出一大筆資金，促使他們更加願意投入市場，最終可以達到政府總體規劃的目標。

他又指現在時很多短期租約只是批3年或5年，可續期多久卻沒有明確性，導致商業投資會礙於年期不夠長而卻步，關注政府能否考慮把短期租約延至15年或20年甚至更長，令到產業可確保一定的發展年期以做到投資和回報。他指現時地政署的特殊用途租契都是採取類似做法，但需某個政策局提出政策支持的產業項目發展，如學校或油站等，方可以獲得這些地契。他認為北部都會區要產業先行的話，不同種類的行業都可以用類似的模式以取得特長租約，最少15年起步，他希望政府盡快完成將按實補價和特長租約的研究。