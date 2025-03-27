粵港澳消防水域救援演練

【本報訊】粵港澳三地消防人員舉行「聯城-2025」跨境救援聯合演練，昨為第二天，參與人員模擬多種事故拯救行動。昨午的水域救援聯合演練中，三地人員分別組成舟艇救援隊、水域救援隊、災區救援隊和無人機隊，香港共出動9輛消防車、一艘指揮船、3艘消防快艇、5部海上電單車以及50名隊員，香港跨境救援隊指揮官黃鎮業表示，演練各方一致認為行動達到預期目的，包括成功測試粵港澳大灣區應急救援行動方案所涉及的緊急救援啟動和協調機制。

此次演練包括高空拯救、交通意外及危害物質事故、坍塌搜救事故、水浸拯救以及水上救援等。消防處處長楊恩健表示，演練的背景是模擬香港受到特大颱風及暴雨的侵襲，廣東省方面共派60名人員及13部消防車輛，澳門方面則派員15人以及5輛消防車輛。

模擬受特大颱風暴雨侵襲 停車場水浸演練是由廣東省消防人員負責指揮，本港方面則主要動用了消防處潛水裝備供應車上的救援工具，包括水下遙控機械人等，當中水下遙控機械人的工作深度可達200米，最高速度達3海里，還配備了高效能水下聲納系統，在能見度低的情況下功效顯著。