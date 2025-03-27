香港環境數據庫奪企業創新獎

【本報訊】環境保護署開發的香港環境數據庫榮獲國際影響評估協會2025年度「企業創新獎」。署方指數據庫每年記錄超過兩萬人使用，正與香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）合作，在數據庫的基礎上開發並加入全新的人工智能應用程式，支持環評研究。

港府在2023年建立香港環境數據庫，採用地理訊息系統及立體繪圖平台，整合過百種環境基線調查數據，數據庫能追蹤環境隨時間及發展項目變化的情況，以及提供空氣質素、水質及交通噪音等線上工具和資料。

研加入AI提升環評效率 環保署署長徐浩光表示，數據庫利用智慧科技及龐大的數據系統支援整個環評程序，大大縮短環評程序所需的時間。項目榮獲國際影響評估協會的認可，再次展示出創新思維和技術成果廣受國際社會肯定。

徐又指，環保署正與香港生成式人工智能研發中心合作，在數據庫加入全新的人工智能應用程式，並將利用DeepSeek和HKGAI V1等大型語言模型，結合數據庫的豐富資料，期望能進一步提升環評程序的效率及研究質量。

署方提到，數據庫自推出以來，每年記錄超過兩萬名的用戶使用量；至今有超過100宗環評及規劃項目使用數據庫的資源。