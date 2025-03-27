北都驚現「插旗」 內地網招建築工恐涉黑中介

【本報訊】政府強調加快北部都會區的發展，有居民關注「黑中介」的違法行為。有議員昨在立法會提出口頭質詢，指近期有不明身份人士在北區一帶山上巡邏，並且在山上插上標有「香港北部都會新區土石方工程項目」的旗幟，令當區居民感到疑惑和不安。此外，據報有內地社交網絡平台出現大量有關北部都會區工程招募內地建築工人的廣告，當中涉及「黑中介」向應聘工人騙取中介費的非法行為。

議員陳月明要求當局交代有否就北都工程在新界的山上插上旗幟；有否就北都發展項目在內地招聘工人；以及政府有否透過正式渠道向內地發放北都規劃及發展的資訊。她又指不少有關北都的詐騙均是在香港境外發生的，當打開內地的搜索平台，輸入「北部都會區」是顯示不到港府的北都網篇，甚至出現虛假訊息。關注政府會否要求搜索平台移除有關北部都會區的詐騙資訊。

發展局回應指政府是不會容忍個別人士以北都之名誤導公眾，甚至進行非法活動。早前北區打鼓嶺木湖瓦窰村一帶，有人在山頭插上標有「香港北部都會新區土石方工程項目」字樣的旗幟，發展局已經公開澄清有關的旗幟，並非政府部門放置，有關旗幟已被清除，以免繼續散播虛假資訊。事實上，當政府部門進行工程的時候，會在顯眼的地方放置告示牌顯示工程資料。

已要求社交媒體移除假廣告 當局又指會進一步做工夫，研究怎樣把政府發放的資訊能夠置頂，內地的社交媒體曾出現的不確資訊，執法部門已要求了內地的有關社交媒體移除，若再發現同類情況，執法部門也會通知公安當局和內地的社交媒體。