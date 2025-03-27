法院數字化落後 遙距聆訊草案僅起手式

【本報訊】立法會昨三讀通過《法院（遙距聆訊）條例草案》。有議員認為本港法院數字化程度「落後唔少」，認條例草案只是「起手式」，未來要有充足配套支援。亦有議員關注，現時科技造假的能力相當高，需注意可信性和嚴肅性。

星洲25年前電子處理檔案 法律界議員、法案委員會副主席林新強指本港法院數字化程度「真係要畀人彈」、「落後唔少」。他舉例，新加坡法院2000年初已使用電子檔案處理系統；而杭州2017年已有互聯網法院，國家其他城市其後也有「移動微法院」，但本港大部分法庭程序仍使用紙本文件。他表示，世界銀行2019年就法庭自動化評分中，本港4分中只得1分、「不理想」，又認為條例草案也只是「起手式」，未來要有充足配套支援。

法案委員會主席梁美芬指疫情期間法庭停擺逾半年，影響當事人的權益和司法公義，很多國家在智慧司法方面走得很前，很多經驗都值得參考。她認為未來必須確保司法公義、維護司法人員同法官的尊嚴，和法庭的莊嚴性。她又關注科技造假的能力相當高，故需注意可信性和嚴肅性。

本身是大律師的議員廖長江表示，雖然司法機構已就遙距聆訊發出4份指引，但仍需更清晰法律基礎，使各級法院和審裁處在滿足司法公開和聆訊公正的兩大要求下進行遙距聆訊，他認為香港以亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心作為定位，遙距聆訊應該予以進一步推廣使用，跟其他司法管轄區看齊。

當局指條例草案獲提供清晰依據，讓司法人員在認為適合的情況下，在各級法院使用遙距聆訊，又強調司法機構重視資訊科技安全，有適時更新指引、系統、設備，確保遙距聆訊安全、公平、公正。當局指考慮到國安法律程序有潛在風險，因此任何情況下都不能透過遙距程序進行。當局指修正案涉及法律代表的定義、被告人出席聆訊的權利、文本的修訂。