各部門淪資訊孤島 數字政府原地踏步

優化推廣智方便 網站跳轉未改善 外界一直批評電子政府發展落後。立法會昨辯論「加速發展智慧政府，更好協助市民融入大灣區生活」議員議案時，有議員批評指數字政府發展慢，有議員更斥部門各自為政、數據資訊不流通是一大障礙，又指政府不停開設大量應用程式，但下載量參差，認為是浪費公帑及電話用量，亦有議員直指政府必須打破部門之間的資訊孤島。針對「智方便」平台，有議員指優化後，仍有程式跳網站的問題，亦有指在覆蓋率和功能方面都有很大提升空間。

提出議案的議員梁子穎指本港作為大灣區9+2城市，數字發展停留初始階段，又認為現時發展進度緩慢，數據資源分散，欠統一整合等。他又指假如政府宣傳教育不足，會擴大社會數碼鴻溝，認為政府要提倡是由年齡層友善使用數字技術。他指本港要先發展數字政府作起步點，提高市民使用習慣和電子應用能力。

數據資源分散 欠統一整合 議員吳傑莊指智慧政府的建設需以數據為基礎，打破部門之間的資訊孤島，認為現時不少部門仍存協同不足問題。為了讓公共行政更有效率，他認為政府須應用大數據提升服務的準確性和效率，同時優化「智方便」提升市民使用一站式公共服務的便利性。他認為隨着大灣區城市間的數據互聯互通的不斷加強，政府應該逐步將「智方便」的服務範圍擴展到跨境的場景，讓市民在大灣區內的生活更加便利。

過往有議員曾批評「智方便」為「至不方便」，議員陳振英認為智方便經數字政策辦公室的優化和推廣，用戶數量確有增長，但登入平台後，跳轉部門網站的情況沒有明顯改善，希望能繼續演進，而未來能令政務申請做到無紙化、不見面，都可以完成批核。他又指現時許多政府網站都增設聊天機器人和智能答問助理，但只能夠處理一些很基本的查詢，智慧程度有待提高。他認為政府應更新治理的理念，確立市民需求為核心的治理邏輯，積極向商業機構學習以客戶為先。

另一議員陳沛良指「智方便」作為本港智慧政府建設的關鍵基礎設施，在覆蓋率和功能方面都有很大提升空間。他指「智方便」啟用多年，僅有約310萬市民登記使用，政府必須持續完善「智方便」功能，整合各政府部門的網上服務，長遠要開發「智方便個人碼」的更多實際應用場景，促進市民在使用公私營機構服務甚至跨境就醫、就學、生活時，利用「智方便」作為數碼個人身份，真正達致「一站式」目標。

開發App燒公帑 下載量參差 議員楊永杰批評本港不少政務服務仍要親身辦理，舉例申請正式駕駛執照要親身排隊，結果讓「排隊黨」月賺9,000元；市民可網上申請護照，但要親自領取。他批評部門各自為政、數據資訊不流通是一大障礙，又指政府不停開設大量應用程式，但是下載量參差，只有天文台等常用程式能達百萬下載，認為是浪費公帑及電話用量，期望政府未來整合。