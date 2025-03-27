治肝癌碎化機未納公院 當局：仍需更多臨床驗證

【本報訊】早前有基金會向本地兩間醫學院捐贈超聲波組織碎化（Historipsy）儀器，是新型無創肝癌治療科技，惟懷疑因政府未有將該儀器納入公院治療病人，終相關儀器全數被移至私家醫院。議員謝偉俊關注政府對嶄新醫療科技的引入程序及相關安排，衞生官員回覆指，該器械屬於微創局部治療的新技術，目前正作肝癌局部治療的臨床試驗，並非適合所有肝癌病人。他強調，臨床試驗與臨床服務是兩碼子事，該療法仍需更多臨床試驗驗證，才可與現有療法比對，加上其成本較目前標準療法高，現階段當局未有計劃直接引入作臨床服務。當局亦重申，該療法並非肝癌病人的唯一選擇，不存在公院病人「錯失治療機會」。

研立法管制器械審批註冊 衞生官員又指出，該儀器獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准作肝臟療法新選項，是基於以術後併發症及短期消滅腫瘤率的臨床試驗數據，惟相關試驗並未提供長遠腫瘤局部復發或轉移率，以及病人生存率數據，亦未與現有標準療法作比較。他強調，創新藥械必須通過科學實證，包括臨床試驗，以確定其安全性及效能，並加以比對後，才能通過審批註冊，或由醫護專業人員判斷作臨床應用，當局正加快研究立法管制醫療器械作審批註冊事宜。

他又表示，主診醫生有責任以病人最佳利益為依歸，尤其當已有獲科學實證確認安全且有效的其他現有治療方案時，若不適切地使用未經證實更為有效的新技術，有可能導致病人錯過使用現有治療方案的時機，亦呼籲病人與醫生商量，切勿因廣告宣傳而使用各種未經證實有效的醫療服務。