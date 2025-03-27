首用CAR-T療法治骨髓瘤 成效顯著

【本報訊】多發性骨髓瘤是一種血液惡性腫瘤，為本港第3常見的血癌，與淋巴瘤及白血病並列為3大血癌。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系聯同瑪麗醫院的臨床團隊，率先採用嵌合抗原受體T細胞（CAR-T細胞）治療血癌，並於最近成功為首名多發性骨髓瘤患者提供有關治療，療效顯著未見嚴重併發症，為傳統療法無效的患者帶來新希望，亦是本港首次使用內地製造的CAR-T細胞療法。

講座教授、研究團隊成員鄺沃林稱，瑪麗醫院是目前香港唯一提供骨髓瘤CAR-T細胞免疫療法的醫院，而相關的先導計劃中，目前每年治療5至10名骨髓瘤患者。

骨髓瘤是一種由於體內漿細胞出現病變所引起的惡性腫瘤，多發生於40至50歲患者身上。該病會引發貧血、骨質破壞及腎功能損傷，未經有效治療者最終更可能會因病死亡。不過，現有的標準治療方案中，有許多患者康復後仍會復發，故對復發或一線治療無效的患者而言，治療選擇有限。

患者需先接受化療 而CAR-T細胞療法則是一種屬於突破性的治療方法，通過「血液成分分離術」（apheresis），從患者的外周血中分離出T淋巴細胞，並將有關細胞進行基因改造，插入CAR結構。患者需要先接受化療，清除體內的淋巴細胞，最後再將經過基因改造的CAR-T細胞，重新注入患者體內，並發揮抗癌作用。目前有關療法主要用於治療多種血液癌症，包括白血病、淋巴瘤和骨髓瘤。

瑪麗醫院早於2021年成為本港首家提供CAR-T細胞治療的醫院，至今已成功為逾60名不同類型血癌的患者提供CAR-T細胞療法。