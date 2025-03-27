醫健：老有所醫：神經調節在痛症治療中的應用

神經痛每日都困擾很多人，針對這問題，醫生可能會用到介入式治療方法。傳統上常採用類固醇注射、「封閉針」等方法來緩解痛楚。隨着科技進步，近年興起一種名為「神經調節」（Neuromodulation）的技術。究竟甚麼是神經調節呢？

神經調節是一項透過精準刺激來改善神經系統活動的方法。情況有點像「重置」或「重新設定」神經通路，以改善其功能。這些療法通常使用電刺激或化學物質，來刺激神經並調整它們向大腦傳遞疼痛信號的方式，從而達到止痛效果。

常見技術包括脊髓刺激（SCS）與背根神經節刺激（DRG-S），皆於脊骨附近放置電極，透過微弱電流干擾或修正疼痛信號。

SCS常用於頑固性腰腿痛、術後殘餘疼痛及複合型局部疼痛症候群；DRG-S則更着重於鎖定背根神經節，能針對特定部位的痛症。若疼痛源於周邊神經，可能需要使用周邊神經刺激（PNS），在末梢神經附近植入或貼附裝置，減輕頭痛、截肢後痛與慢性骨盆痛等各式疼痛。

這些神經調節技術適用於對藥物或傳統介入方法反應不佳的患者。隨着醫療研究與裝置不斷進步，神經調節在痛症治療所扮演的角色將愈顯重要，為患者提供更有效且可長期維持的止痛方案。

疼痛醫學專科醫生李旭明

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