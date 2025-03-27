申減醫費或大增 指醫務社工可應付

【本報訊】醫院管理局推動公營醫療收費改革引起不少爭議。當局昨日就新醫療費用減免政策解畫，醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅表示，雖然放寬減免後合資格申請人數會增至約140萬，但相信因應家庭定義收窄令批核文件減少，現時800個醫務社工可以應付；又稱現時30萬合資格人士亦非所有人都有用公院服務，故日後也並非所有合資格人士，均會申請減免，亦難以預計將會增加多少人申請。

潘表示，新減免制度設計經多方面考慮，包括病人的便利性，例如將醫療費用減免申請由12個月延長至18個月，毋須再提交申請文件。而優化後的減免政策家庭定義將有所不同，例如即使成年未婚子女與父母同住，亦可被算作一人家庭，潘相信此舉能助沒有財務聯繫的家庭成員「唔需要再勞師動眾搵財務文件」。

萬元封頂操作 待實行後公布 對於醫務社工人手方面，潘強調家庭定義收窄後，社工需要處理的文件減少，而合資格人士增加「唔係話多咗10宗（合資格）就多咗10個人嚟申請」，因不是所有合資格人士均會使用醫管局服務。她又重申現時不論申請醫療費用減免及撒瑪利亞基金藥物資助申請，也毋須長久輪候，若病人有提交完整文件，前者可即時申請即時減免，後者則只需約10日內便可獲批。

至於一萬港元「封頂」機制，潘則指因屬新政策，會待正式操作再向公眾公布。而由今年底開始，經醫管局手機應用程式「HA Go」登入醫療費用援助一站通就可以查閱醫療費用減免申請進度等，至明年第2至3季，甚至可以直接在一站通上申請費用減免。