公院加價 私醫恐劏客 政府死撐：不存此說法

稱非為收回成本 減免機制有放寬 港府於前日公布公營醫療收費改革安排，多項公立醫院服務將於明年1月1日起加價。議員劉業強關注當局對放射診斷等服務加設收費，最終目標是否想收回成本，以及如何防止私營醫療服務趁機加價。官員指，收費改革目標並非收回成本，政府會維持九成的總體資助額。至於私營醫療服務，以急症室而言，期望改善收費後，轉至私營醫療服務的非緊急病人比例會高於5%。他續指，該比例的病人在整個私營市場門診服務中屬少數，加上公營醫療的資助額非常高，形容「矮仔好難將高佬推到更高」，不存在收費改革會推高私營服務收費的說法。

議員林順潮就關注若新收費安排的額外收費，不足以抵銷擴大資助藥械的額外開支，會否對政府造成財務壓力。衞生官員回應指，當局資助昂貴的創新藥械前，會評核其成本效益，再考慮是否引入醫管局的《藥物名冊》、安全網等等。當有關藥械引入安全網後，當局亦會逐步放寬，從而確保額外收費可支持各項額外的醫療保障措施。

新收費安排中，急症室第3至5類病人收費將由現時劃一180元，改為「危殆」及「危急」病人免費、其餘第3至5類病人則加價逾一倍至400元。對於第3類「緊急」病人亦要收費，醫管局行政總裁高拔陞昨日於電台節目表示，急症室的第一類「危殆」、第二類「危急」個案，與第3類「緊急」病人有明顯分別，但第3類及第4類的個案則較難區分，認為新安排較易操作，亦可減少爭拗。

澄清藥量上限仍24周 他強調，擴大的醫療費用減免機制已保障有經濟困難的市民，相信新收費不會對市民造成負擔，有需要的病人可透過手機應用程式「HA Go」申請減免。而落實新收費前，當局會繼續聆聽意見，亦會就新收費及減免機制進行講解。

新收費當中，日後的門診服務藥物收費，將改為每項「最多4星期」，引起病人誤會。高拔陞就解釋，「最多」不是指藥物的派發量，而是指每一項藥物，以「4星期分量」作計算收費的單位，處方藥物的分量最高上限仍維持24星期。

另外，衞生官員同日於另一個電台節目表示，400元共付額是合理，參考外國的急症室甚至會收過千元美金，強調考慮收費時有顧及病人負擔能力、如何善用服務及分擔成本等因素。目前醫管局對急症室第3類「緊急」病人的服務目標，是希望有90%個案能夠於30分鐘內得到診治，惟目前只有約70%個案達標，故希望透過改革，同時改善對第3類病人服務。