七欖明起3日體育園舉行 帶遮擋雨 限長35厘米以下

【本報訊】香港國際七人欖球賽於明日起一連3日在啟德體育園主場館舉行，門票已售出九成。啟德體育園昨日表示為配合賽事，主場館上蓋將於明日關閉，並於之後兩日均打開。在七欖比賽期間，鼓勵觀眾乘搭公共交通工具前往，園區會設的士落客區，但不設泊車位。天文台預測周末有驟雨，主辦方提醒觀眾只可帶35厘米以下短傘。運輸署預計七欖期間，每日有超過4萬人次觀眾出入，散場時間會加強交通服務。

啟德體育園表示，今次七欖使用真草草坪，具有良好穩固性及減震效果，使運動員有更好發揮。賽事首日，場館會配合場內表演安排關閉上蓋；周末則會打開上蓋，可感受熱烈氣氛。主場館共有33個餐飲設施，其中包括全亞洲最長的運動酒吧The Champion；而體育園零售區有各式各樣餐飲設施，有70多間可享用多國美食的餐廳；同時還會舉辦啟德美食海灣嘉年華，有近30個攤位，為市民提供更多餐飲選擇。

園方指今次賽事繼續鼓勵市民及遊客使用公眾交通工具，從港鐵站宋皇臺D出口，或啟德D出口出發，經行人專用區，步行10分鐘就能到達啟德體育園，沿路會有清晰指示牌。在賽事期間，體育園不會開放泊車位，不建議使用私家車前往體育園觀賞賽事。而啟德主場館的士落客區仍會全日開放，但僅限落客，沒有上客安排。

港鐵巴士加強班次應對 運輸署預計賽事期間，每日將有逾4萬人次進出，散場時將加強交通服務，包括加密港鐵屯馬綫班次，並在宋皇臺站實施人流管制。至於巴士路線亦會按需求增加班次，承啟道設的士落客區，但上客需前往宋皇臺道指定區域，場地不設泊車位，呼籲觀眾盡量使用公共交通工具。執法部門則稱明日人流高峰預計為下午3至6時，周末則為早上10時至下午3時，預計期間每小時會有6,000至7,000人入場，強調已設立賽事控制中心應對突發情況，如無必要不會實施人流管制措施，減低對居民的不便。