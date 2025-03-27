規範尿袋 澳門機場：下月起航空公司陸續修訂

【本報綜合報道】繼香港民航處宣布4月7日起禁止在航班上使用俗稱「尿袋」或「充電寶」的鋰電池外置充電器或為其充電，亦不得將其放於行李架上。澳門國際機場專營股份有限公司亦公布新規定，大部分在澳門營運的航空公司，下月將陸續修訂及實施行動電源攜帶及使用規範，包括乘客在航班飛行期間全程禁用行動電源。

根據該公司最新規定，行動電源僅可存放於手提行李，並嚴禁置於託運行李艙及機艙行李架，而飛行期間亦全程禁用行動電源；另外，若攜帶損毀、膨脹、召回型號或沒有清晰標示容量的行動電源，將可能被安檢人員要求棄置。澳門當局稱，早前已要求澳門航空公司全面風險評估相關安全隱患；並提醒乘客在出行前務必向所搭乘的航空公司了解最新規定，以及檢查所攜帶鋰電池產品的適用狀況。

馬國亞航：外置充電不可託運 此外，馬來西亞廉航亞洲航空（AirAsia）昨日宣布，下月1日起，每位旅客僅可攜帶不超過100瓦時（Wh）或20,000毫安培小時（mAh）的外置充電器；若外置充電器介於100Wh至160Wh之間，則須於報到櫃台取得工作人員同意後方可攜帶上機。

亞航表示，為配合國際航空安全標準，將強化所有航班上對外置充電器使用及充電的管制措施，以降低飛行途中因電池相關問題引發意外的風險。所有外置充電器須收納於座椅前方置物袋或座位下，禁止放置於頭頂行李置物櫃，全程不得使用外置充電器為其他電子設備充電。同時，外置充電器不得託運，僅限隨身攜帶進入客艙。

此外，亞航將於報到櫃台設置提醒標示，並透過登機及機上廣播加強宣導。亞航強調，將持續依循國際安全標準，落實各項安全措施，全力保障旅客、機組人員與航班安全。