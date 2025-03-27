配合航班禁用尿袋 空運危品例擬修改

包括「鋰電池」標記更名 冀7月完成 智能產品大行其道，但外置電源（俗稱「尿袋」）亦引發安全關注。民航處近日宣布下月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，又或為外置充電器充電，以及不得把外置充電器放置於行李架上。運輸及物流局昨日向立法會經濟發展事務委員會提交另一份修例文件，擬在今年7月完成修訂《危險品（航空托運）（安全）規例》和《航空（危險品）規例》，就空運物品及危險品引入新規管，同時反映國際民航組織最新標準的規定，修例包括把規例中訂定的「鋰電池」標記更名為「電池」標記，擴闊規管範圍，又更改了一個對使用鎳、氫等電池的裝置運輸要求。

文件指出，鑑於近期多宗懷疑與飛機乘客攜帶和使用外置充電器有關的安全事故，民航處已於本周一（24日）向本地航空公司發出新通告，在有需要時會對本地航空公司作出額外要求及規管，該處會繼續與相關單位保持緊密聯繫，積極跟進新規定的實施情況。

緊貼國際民航組織標準 至於建議修例的兩條規例，運輸及物流局解釋，為確保航空安全，國際民航組織每兩年會更新和公布一次《危險品安全空運技術指令》，每當《技術指令》有新版本，民航處都會檢視新要求，並就以上兩套附屬法例提出所需的修訂，以確保香港的規管制度緊貼國際民航組織的標準。

新版《技術指令》便包括修改空運危險品的部分技術規定，如「鋰電池」標記更名為「電池」標記。以及更改一個指明了含有鎳、氫電池的裝置的運輸特殊規定。

根據民航處公布，如有人違反《危險品（航空托運）（安全）規例》，可被罰款25萬元和監禁兩年。而公司觸犯此條例，根據香港法例第384章第5條，身為公司董事及每名公司管理人員都可以被裁定相同罪行。