虐兒致死非孤例 促設獨立調查機制

【本報訊】虐兒案令人痛心，但社會福利署的統計顯示近年該類案件堵而不絕，2021年新登記保護兒童案有1,367宗，2023年升至1,457宗，剛過去的2024年更升至1,504宗，4年間增幅達一成。香港兒童權利委員會昨日發表聲明，對3歲女童遭親父謀殺一案感非常憤怒，該會指有關悲劇並非單一個案，促本港進行全面的兒童法律改革，就不自然的兒童死亡案件設立獨立調查機制，並應成立有法定地位的兒童事務委員會。

香港兒童權利委員會表示，2019年，一名22個月大女嬰遭虐待致死，死亡時體重僅有8公斤，全身有70處受傷；2018年5歲女童臨臨遭虐待死亡，她被發現身上有超過130處新舊傷痕。該會認為，香港需要全面改革兒童相關的法律，並應設立兒童死亡獨立調查機制，就每名兒童的不自然死亡（甚或嚴重受創）展開獨立調查，找出根本原因。

同時要全面立法禁止體罰兒童，並確保有一套有效監察的系統。還要研究設立有法定地位的兒童事務委員會，授權兒童事務專員倡議及捍衞兒童的權利。

昨日案件審結後，互聯網有不少討論貼文，有網民指事件是悲劇，質疑有人將人生失敗的不滿發洩在女童身上，也有網民認為親職疏忽導致如此嚴重的後果，必須嚴懲。

涉襲擊12歲子 輔警今提堂 另外，執法部門於2024年10月23日接獲一學校職員報案，指一名12歲男學生懷疑曾被不恰當對待。初步調查顯示，該名男童於10月22日晚上，在將軍澳一單位內懷疑曾被一名男子以手及腳襲擊，並於10月23日清醒被送往將軍澳醫院治理。警員於10月24日在將軍澳區，拘捕該名49歲本地男子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。警員經進一步調查及徵詢法律意見後，涉案男子已被暫控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件將於今日上午在觀塘裁判法院提堂。

該名男子為一名輔警，已被停職。警隊指非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理。