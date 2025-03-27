遭被告淋鏹留疤 作供述家暴 死者母：每天為女兒搽去瘀膏

【本報訊】被判囚終身的42歲「賤父」劉佳坪，並非首次干犯家暴案而鋃鐺入獄，他曾於2017年向姓梁女友（下稱梁）淋潑通渠水被判入獄20個月，這也成為法官就本案加刑一年的原因。該事件發生於2017年8月12日凌晨，當時23歲的梁於當日在深水埗一單位內與被告爭執，被告將通渠水向上淋潑，令梁全身受傷，留下永久疤痕。梁於事發後仍為被告求情，表明不再追究，且拒錄口供，但被告仍主動承認一項引致他人嚴重受傷罪，並於2019年2月被判囚20個月。

被告於2020年4月出獄，跟梁及年幼女兒雅思同住。翌月，被告便被指開始不斷指罵雅思及施襲。梁在本案審訊時作供指，她每日都要為女兒搽去瘀膏，謂「好似搽極都搽唔完」。她記得有一次，被告曾捉着雅思腳踭，把雅思「撻」在床墊。梁問「做咩要咁整佢」，被告沒回應。就2020年7月18日，即雅思暈倒當日，梁憶述，雅思早上醒來，喚「Good morning 爸爸媽媽」，這是她最後一次見雅思清醒一面。未幾，她便應被告要求落街買早餐。早餐還未買，被告便透過電話告知她雅思暈倒。

庭上播被告錄音：打到你飛天呀 審訊中，控方播放雅思跟被告的語音訊息。雅思有時會稱呼被告「豬爸爸」，說「豬爸爸，抱」、「抱……想爸爸抱」。有次雅思在床上失禁後說，「爸爸唔好嬲，媽咪唔好唔開心」、「知唔啱，罰企，呢度跪跪」。被告則錄音說「打到你飛天呀！屙尿！」「爸爸唔要唔乖嘅女」。

而被告出庭自辯時則提及，雅思會不時發脾氣和哭泣，自言對雅思期望高，擔心她會學壞，因此用嚴厲的方式管教女兒。為了令女兒停止哭泣，他會罰她望牆、跪地，也會「扭耳仔」、「打屁股」。2020年7月18日早上，雅思哭泣，對於睡醒不久就聽到哭聲，他感到「少少嬲」，遂以中等力度搖她。過了不久，他聽到「嘭」一聲，隨後發現雅思倒在床尾位置。被告又聲稱他愛錫女兒，否認有意圖殺她。