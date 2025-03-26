開刀永遠向市民 有病無錢莫做人

財赤高企之際，港府事先張揚必會削減醫療開支，及至昨日，公營醫療服務收費改革終於出爐，果然說到做到，全面加價向錢看。除了磁力共振、電腦掃描等檢查由免費變成最多收500元，急症室和門診均大幅調高收費。在香港，生亦難、死亦難，有病無錢最艱難！

大加特加 難以承受 醫衞局及醫管局公布公營醫療服務收費改革，包括急症室收費大幅加價，除了危急及危殆病人免費，其餘病人使用急症室服務，一律收費400元，較現時的180元增加不止一倍。急症病床住院費用方面，入院費取消，每日住院費用為300元，療養/復康、護養、精神科病床每日住院費為200元；日間程序及治理的入院費取消、病床每天收250元。明年元旦起生效。

此外，普通科門診每次診金，由現時的50元激增至150元，標準藥費改為每項5元，藥量亦大減，最多只可獲配4星期藥。專科門診首次診症收費，由現時的135元大增至250元；隨後每次覆診收費，由現時的80元勁加至250元，藥物亦增至每項20元，同樣最多只可獲配4星期藥。

無可否認，庫房乾塘，入不敷支，加上人口老化嚴重，公營醫療開支愈來愈大，改革公營醫療收費可以理解。但必須指出，本港私營醫療收費高昂，連中產也負擔不起，遑論草根基層，公營醫療便形同基層市民的救命稻草。如今大加特加，對基層絕對是難以承受的重。

本報早已提醒，公營醫療加幅必須溫和，不要過分加重基層負擔，惟事實卻令人遺憾。港府大幅提高收費，事事向錢看，對基層病人手起刀落，完全沒有憐憫之心，跟「趁你病攞你命」沒有二致。難為高官惺惺作態，強調新收費是「有加有減」，會加強對貧、急、重、危病人保障云云。聽在市民耳裏，只覺此說不止離地，還十分涼薄。

很明顯，在高官和部分醫生眼中，市民使用急症室必屬濫用，大幅加價便能起阻嚇作用。但正如「過來人」指出，不是每個病人都想「濫用」急症室，事實是政府的門診名額十分有限，今日生病，預約見醫生往往是數日之後的事，若支付不起私家醫生診金，不去急症室還能去哪兒？

更何況，現在連門診收費都以倍數增加，每次配藥分量卻有所限制，即是增加市民覆診次數，不僅造成不便，支出更會大增，隨時只會令基層有病也不敢求醫，令病情惡化，亦對減輕醫護人員工作量完全起不到作用。

與此同時，港府定下所謂的封頂機制，除自費藥外，病人每年付費以一萬元為上限，超出可申請豁免。乍聽似乎「皇恩浩蕩」，但想一想都知，絕大部分病人一年都難以用盡一萬元，意味有封頂等於無封頂。有醫生團體還煞有介事指出，擔心病人會在用盡一萬元後濫睇醫生，聽之令人心寒。原來在高官權貴心目中，市民有病冇病也要攞着數，所謂醫者父母心，簡直是笑話。

官富民窮 怨聲載道 可以看見，香港的公營醫療質素每況愈下，事故百出，早就不是新聞。過去港人還可自我安慰，最低限度香港不會見死不救，不會冇錢冇得醫，但經過今次的所謂改革後，要是病人不是半死昏迷狀態，一律要收錢，冇錢冇得醫遲早發生。

這樣說絕非誇張，香港許多基層「餐搵餐食餐餐清」，生活捉襟見肘，數百元的診金對他們來說是沉重負擔。難怪有人戲言，與其荷包大出血，不如躺平申請綜援，換取免費醫療更實際！

當然，市民的怨氣，對月薪數十萬元的高官權貴、醫護精英來說，是完全不會有感覺的。他們甚至覺得，大幅加價後，公營醫療收費仍然跟私家收費有大段距離，仍然屬於十分廉價，市民理應笑着接受，不會異議。他們根本想像不到，基層生活如何艱難，又窮又病是如何悽慘。

他們可能只會認為，所有民生福利都可以減，唯獨自己的薪酬不可以減。猶記得，外間要求官員、議員及公務員減薪最烈的時候，有高官說未是時候，有議員說這會造成反效果，連帶私人企業都會跟隨減薪，進一步打擊消費。如今到了公營醫療收費大加特加，卻沒有一人擔心一加俱加，私營市場也會隨之加價，形同在病人身上割肉。官民生活冰火兩重天，港府磨刀霍霍向市民，連病人也被拿來開刀，市民怎麼可能心服口服？

不患寡而患不均，不患貧而患不安。今時今日的香港，既患寡又患不均，既患貧又患不安，整個社會怨聲載道，人們愈窮愈見鬼。全港700多萬人當中，大概只有這班高高在上的管治精英，依然自我感覺良好。