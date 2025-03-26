撥亂反正：蜀中無將 拜登復出

美國總統特朗普上任短短兩個月，已將全美國以至全球反轉再反轉，論曝光率和創意、驚喜程度都穩佔第一，但實際成績只屬平平，在部分範疇更是一事無成，甚或未見其利，先見其害。例如說好了在24小時內終結的俄烏戰事至今仍未停止，在前總統拜登臨落台前停火的以巴、以黎更是戰火重燃；關稅貿易戰導致通脹重臨，減息延遲，美股大跌；內政方面，由富商馬斯克發動的削支裁員計劃屢遇阻撓，並引發針對旗下電動車公司和產品的「裝修」行動。

然而，即使特朗普及其幕僚屢次犯錯，卻見不到其對手民主黨能作出有力反擊，有調查指該黨的支持度甚至比總統選舉時更低。最簡單的解釋是蜀中無大將，尤其是缺乏較年輕、有創意、活力、能言善辯和具備群眾感染力的政治領袖。

前副總統賀錦麗，已經在總統選戰中證明是扶不起的副手。新當選民主黨全國委員會主席的馬丁，標榜自己代表藍領階級，但其外形、談吐與其政治主張一樣平庸木訥，莫說是全美選民，就連在黨內其知名度也不高。日前還有消息指，已年屆82歲的拜登可能會復出為民主黨救亡。在賀錦麗敗選後，拜登講過如果民主黨繼續支持他參選，他應能戰勝特朗普，可見他真的老到癡呆了，但據報還是有不少中生代及資深黨友支持他。

美國民主黨的沉淪，人是重要因素，但最主要還是搞不清立場定位，拒絕承認近20年的左傾路線已愈走愈歪，偏離了基本常識和大部分美國民眾的口味，包括對性小眾、毒品問題和非法移民的過分偏袒縱容，為了環保減排而過分犧牲經濟與就業，對政府開支和財赤膨脹的忽視，對於選民不太關心的俄烏戰事，反而投放了過多的資源和重視。