自成一家：鼓勵生育 技不如人

港府前年推出一系列措施鼓勵市民生育，包括向每名在港出生且父或母為香港永久性居民的新生嬰兒，發放一次性兩萬元。然而，日前內蒙古呼和浩特市發布育兒補貼細則，一胎補貼一萬、二胎五萬、三胎及以上十萬元人民幣，一下子就將港府的激勵措施比下去。

如果拿兩地的經濟規模作一比較，呼和浩特的出手堪稱大手筆。該市去年GDP只有約4,100億元人民幣，而香港的GDP約有3.1萬億港元，但前者的生育現金津貼比後者毫不遜色，而且是階梯式遞增，鼓勵多生的作用更顯著。

有人計過，以呼市一年出生約兩萬名嬰兒計算，每年的補貼金額約7億元人民幣；香港去年有近3.7萬名嬰兒出生，津貼金額只有7.35億港元。香港經濟體量比呼市大7倍，用在鼓勵生育上的金額卻是相若，由此可見近年港府在引進人才、外勞方面不斷放寬政策，在鼓勵生育上卻用力不多。

事實上，根據統計處最新數字，去年全港人口比前年略增了6,400人，主要是因為期間錄得2.1萬名新移民。可是，單靠吸引新移民，並不能完全取代本地的人口生育。

一般而言，本地出生的人對香港會有更深厚的感情。反觀新移民，如果是出於升學等考量移居香港，可能是試探性拿香港身份證，未必會長久在本港就業和生活。若將來其他地方有更優厚的條件，他們甚至會捨香港而去。更何況香港的醫療、教育等產業，亦需要持續不斷的本地新生嬰兒才能支撐。而香港作為特區，有自己獨特的文化底蘊，只能依賴本地的新生人口傳承。當然，我並非反對吸引新移民，只是想強調港府需要投放相應的資源激勵本地生育，不能以為築巢引鳳就萬事大吉。