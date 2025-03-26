冰鑑春秋：戴恩斯所扮演的角色

美國參議員戴恩斯與大陸國務院總理李強會面，強調美方要求中國採取果斷行動，阻斷從中國流出的芬太尼前體。戴恩斯甚至表示，在這個問題解決前，中美之間難以進行任何對話。

戴恩斯曾是美企駐中高管，在大陸與香港有豐富的工作經驗，堪稱特朗普政府中的「中國通」。這次他雖沒有被賦以任何「特使」的名稱，但身為特朗普2.0後首位訪問北京的美國參議員，難道真是為了芬太尼才專程跑這一趟？

芬太尼一直都是美國對付中國的藉口，這次美方態度強硬，還透過媒體放話表示，特朗普團隊希望看到《人民日報》在頭版刊登譴責販運芬太尼，以及北京對芬太尼走私者判處死刑。別說北京不會輕易低頭，就算北京真這樣做了，只要美國自己對相關藥物的寬鬆法令不改，芬太尼在美國被濫用的問題就不會獲得解決。戴恩斯之所以特意提出這點，顯然另有深意。

特朗普不止一次公開表達希望與習近平會面，還說不久習近平將可能赴美訪問。但眼前的現實是雙方如果在關稅對抗上無法達成一定程度的共識，中美領導人會面根本遙遙無期，而戴恩斯此行可說是美方試探中方意圖的先遣部隊，但不能讓美國民眾覺得特氏有求於中國，所以枱面上必須表現出強硬的姿態。

然而，明眼人都知道，特朗普想要解決俄烏問題、中東問題，都需要中方的合作，就算中美在戰略上必須對抗，特氏也知道若真的對中國發起全面性貿易戰，美方也必將重創！所以特朗普要的顯然是個妥協，一個中方讓他有面子可以向美國民眾吹噓的讓步。但要達成這個目標談何容易，戴恩斯只是第一波，未來中美間將不斷有人穿梭往還，為下一階段的談判預作準備。