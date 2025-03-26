橫眉冷看：兩個自命是天選之人

美國總統特朗普去年競選期間，曾經兩次被槍手伏擊，卻大難不死，他因此自以為得到上帝護佑，是天選之人，再次入主白宮之後，便甩開束縛，放手大幹一番。對於特朗普的背景和心態，很多人知之甚詳，但是大家不一定知道，其實馬斯克跟特朗普也有相近的遭遇，同樣經歷過大難而不死，因此或許他們二人也是一般想法，覺得自己乃承天受命，有責任要廓清寰宇。

話說在2001年，馬斯克突然患上病毒性腦膜炎，按理這不是頑疾，到醫院打針輸液後便可離開，但回家後，他的病情急速惡化，須再度送院。初時，主治醫生找不出原因，幸好一位傳染病專家在馬斯克的病床前經過，他察覺到這絕不是腦膜炎，而是瘧疾，更是最惡毒的一種。

馬斯克旋即找來另一位主治醫生，傾力搶救。因為這種惡性瘧疾十分罕有，該醫生只主治過兩個同類的病例，而且那兩位病人最後都掛掉了。至於這位未來的世界首富，就是第三個病例，大抵當時的醫生，也是姑且一試，能否康復，就看馬斯克的造化了。毫無疑問，馬斯克是個有造化的人，他創造了奇迹，成功存活下來，康復後還能活得比以前更好。常言道：「自古艱難唯一死」，人最怕就是死亡，而特朗普和馬斯克，都覺得自己曾闖過閻王殿，就連孟婆和鬼卒們都款留不住，故二人「重生」之後，就敢於到天宮去鬧。

如今美國很多政府部門，都被鬧得雞犬不寧，不少過去被視為最堅最牢的鐵飯碗，紛紛被特、馬二人打破。不過，正如本欄早前所說，不論他倆如何自詡張狂，終究還是不敢碰到深層政府的深層利益。畢竟在美國，深層政府擁有的能力，幾乎跟上帝無異。