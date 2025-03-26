龍吟虎嘯：大殺招對華威脅極大

掌控巴拿馬運河對美國極其重要，但這麼多年來也沒有甚麼國家「打巴拿馬運河的主意」，久而久之美國便「撒手不管」，1999年美國將巴拿馬運河的管理權移交巴拿馬，這說明那時的山姆大叔對巴拿馬運河一百個放心。然而，在百年大變局和世界經濟格局變化，以及中國崛起的影響下，美國覺得巴拿馬運河不安全了，中國海運船隻的經濟活動威脅美國了。

日前，美國商務部長盧特尼克首次披露，美國總統特朗普授意他去巴拿馬運河「調研」，特朗普對他說：「巴拿馬運河有些不對勁。」盧特尼克調查發現，「運河東入口的深水港和西入口的深水港全都是中國人控制，連橋都是中國人建造……當地商店有70%都是中文」。盧特尼克叫人將此拍攝下來交給特朗普，並進行了「法律研究」。翌日，特朗普就在旗下社交平台發布一張美國國旗在巴拿馬運河飄揚的照片，配文「歡迎來到美國運河」，之後宣稱巴拿馬運河「發現中國軍人」，要收回巴拿馬運河管治權。

很快，特朗普又威逼巴拿馬政府退出中國的「一帶一路」，揚言要對中國船隻和使用中國船隻的所有公司，收取150萬美元的港口「入閘費」及其他貨稅、項目費，目的是對中國海運、貨船全面封殺，此乃美國對華博弈兇狠打擊的一大殺招！接下來，特朗普政府又擬推出對華全球海運的「港口戰」，以掌控全球盡可能多的「港口」、「基礎設施」，以巨額收費、安全檢查等手段癱瘓中國海運。須知道，海運佔了中國外貿的95%運量，山姆大叔如果得逞，對中國的經貿、造船業、製造業打擊十分嚴重，還會損害中國海軍的發展。

最為嚴峻和難解的，是中國無法阻止美國完全掌控巴拿馬運河，在海運方面似也沒有對美國的反制措施，只能在巴拿馬運河以外想辦法，在全球「港口爭奪」上想辦法，在全球「海運戰」以外想辦法，打到山姆大叔的痛處，逼他在巴拿馬運河問題上放棄針對中國的劣舉。