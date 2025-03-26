美食墟銷售貨品 14內地黑工就擒

入境處早前根據線報及經調查後，於本周一在黃大仙區一個美食展覽會展開反非法勞工行動。期間，特遣隊人員發現多名目標人士，在展銷攤位從事銷售工作，隨即拘捕14名來自內地的男女黑工。入境處正跟進調查涉嫌僱用該批黑工的僱主，不排除有更多人被捕。另外，入境處人員聯同執法部門，同日突擊巡查旺角區多個地點，以涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」拘捕11名女子，她們已被扣查，部分被捕人稍後交由相關部門跟進。

入境處特遣隊根據線報，於本周一在黃大仙一個美食展覽會採取打擊黑工行動。期間，特遣隊人員發現多名目標人士，在展銷攤位向顧客推銷、出售食品和貨物。人員隨即拘捕4男10女共14名（31至45歲）懷疑非法勞工，他們均為內地訪客。入境處正跟進調查涉嫌僱用非法勞工的僱主，不排除有更多人被捕。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾經頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

旺角反非法勞工拘11女 根據法院判例，任何人士在決定聘用一名僱員前，必須採取一切切實可行的步驟以確定有關僱員是可合法受僱。除了查閱僱員的身份證外，該人亦負有明確的責任向僱員作出查詢，而僱員提供的任何答案不會令該人對僱用有關僱員的合法性產生合理懷疑，否則法院不會接納以此作為免責辯護。如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦必須查閱求職者的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判罰款15萬元及監禁一年。就此，發言人提醒所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。入境處會繼續嚴正執法，打擊有關罪行。

另外，旺角區執法部門聯同入境事務處人員，早前根據線報及經調查後，於本周一在區內展開代號「冠軍」的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查區內多個地點。行動中，人員共拘捕10名內地女子及一名持護照的越南籍女子，年齡介乎27至44歲，涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」。所有被捕人已被扣留調查，部分被捕人士稍後將交由相關部門跟進。