狎兩未滿16歲繼女 重囚22年 內地漢就刑期上訴被駁回

【本報訊】與香港女子結婚的雲南農民，在內地和持雙程證來港期間多次強姦及非禮兩名繼女，其後在獲發單程證來港時被捕。他於2023年經受審後，被裁定涉及長女的強姦、對兒童作出猥褻行為及非禮等8項控罪成立，另承認涉及幼女的6項對兒童作出猥褻行為、非禮和製作兒童色情物品罪，被重判入獄22年。

他不服定罪及判刑申請上訴許可，上訴庭早前已駁回定罪上訴，昨日再駁回刑期上訴，維持原判。

本案47歲匿名上訴人「L.C.」早前被裁定4項非禮、兩項對16歲以下兒童作出猥褻行為、及兩項強姦罪成，該些控罪涉及代號Ｙ的事主，現年17歲。至於另外6項控罪，涉及事主Ｙ現年15歲的妹妹Ｘ，包括4項對16歲以下兒童作出猥褻行為、一項非禮及一項製作兒童色情物品罪。有關控罪均於2018年至2019年11月發生，部分涉及Ｙ的控罪於雲南發生，其餘則在3母女於葵涌的家中發生。

上訴庭指有重犯風險 上訴庭於判詞指，上訴人比Ｘ和Ｙ年長30歲，犯案時段不短，嚴重違反誠信。另外，上訴人的繼父身份對Ｘ和Ｙ造成壓力，造成心理創傷，令Ｘ割手。而懷疑對未或未完全發育的女童有興趣，有一定的重犯風險，原審法官亦曾在判刑時解釋，指上訴人不抗拒稚女，不認為惡心，相反還變本加厲，對Ｘ和Ｙ兩人而非一人性侵超過一年，所以當屬對這個年紀的女童「有興趣」。上訴庭認為監禁22年的刑期並不明顯過重，拒絕判刑上訴許可申請，維持原判。案件編號：CACC 77-78/2023