太空油失控如針拮到肉 區議員促急「解毒」

青少年肆意吸食 宣傳不足執法不力 去年吸食太空油毒品的呈報個案，七成半是21歲以下的年輕人，北區、元朗及屯門區的個案相對較多。元朗區議會昨討論相關問題，有團體在去年7至9月在天水圍及北區訪問80位曾吸食太空油的年輕人，當中逾半是學生，年齡最低只有13歲，而他們吸食的地點除了在家中，亦有在公眾場所。有區議員指近期發生多宗事件感到情況失控，形容是「針拮到肉」。

基督教香港信義會天水圍青少年外展社會工作隊早前進行有關的調查，隊長文靜怡指早在2023年在地區已察覺情況，有年輕人公然在公園吸食，當時未知太空油是毒品，但見年輕人吸食電子煙後的反應大。由於太空油會令人體釋放雄性賀爾蒙，因此吸食後易產生性衝動，居心不良者可能會借機會引誘少女吸食太空油。她又指接受調查的曾吸食太空油青少年以16歲居多，當中亦有人只得13歲，低齡化的現象令人擔心。

區議員施駿興關注吸食太空油噴出來的二手煙會對旁人的健康構成不利影響，亦擔心執法部門的試紙仍是針對「依托咪酯」而非其他毒品，盼當局交代如何「追落後」，以解決現時太空油衍生出來的其他問題。

另一區議員姚國威指區議會在大半年前已開始討論太空油，直到最近出現天逸邨發生青年集體戶外性愛事件，接着有女生在輕鐵吸太空油，情況失控，形容是「針拮到肉」，關注政府執法部門有何措施遏止情況。區議員林慧明指太空油易取得、易上癮、危險性高，須加強宣傳教育方面的工夫，關注教育局會否考慮增撥更多資源，幫助學校解決問題。

執法部門指使用的試紙確實只針對「依托咪酯」，由於「依托咪酯」和普通煙油很難分辨需動用試紙，其他傳統毒品執法部門已掌握其形態故無此需要。當局又指試紙只是供初步辨別，最終仍須拿去政府化驗所確認。至於呼出來二手太空油，執法部門指肯定對旁人有危害，但危害程度則視乎濃度、距離和吸入時間有多長。

部門製單張盼帶「震撼性效果」 執法部門已製作5分鐘的宣傳影片並交予區內所有中學，又設計相關單張，現正修改初稿冀帶出震撼性效果，讓人警惕太空油的危害，並將於4月3日舉辦一個大型講座，邀請給區內200名校長、老師和家長出席講解太空油的情況，順帶會談談預防學生自尋短見的問題。

教育局代表指出，為了配合政府的修例安排，上月教育局與禁毒處聯合舉辦「全港反太空油毒品周」並發出通函，促請學校在校內張貼宣傳橫額同海報、播放相關錄像和影片，以及在周會或其他合適活動中，向同學講解太空油的禍害、拒絕的技巧等。