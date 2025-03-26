傳聖保羅學生打鬥 教局介入

【本報訊】近日網上流傳兩條聲稱為聖保羅書院發生的打鬥片段，一個名為「SPC Funny Moments」的Instagram帳戶上載了兩段影片，其中一段有兩名男生在白板前打鬥，片段開始時一名男生在地上爬起，再揮拳打向另一男生的腹部及頭部，而班上的其他學生反應不一，有學生勸交，大叫「喂喂喂唔好打」；亦有學生煽風點火，大叫「喂你唔係驚啊嘛？」片段最後有另外兩名學生上前勸交，拉開兩方停止打鬥。而在兩方爭執期間，有疑為教師、並非身穿校服的人在走廊走過，但未有作出干涉。