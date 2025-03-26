踩風火輪被捕 藝人周永恒激動反抗

【本報訊】社交媒體於前日流傳影片及貼文，網民指藝人周永恒在天水圍一段行人路上，非法使用俗稱「風火輪」的電動單輪車，被巡經警員截停後，情緒激動反抗，並指控警員打人，期間多次「嗌救命」。當時警員見有途人拍下事發經過，着途人繼續拍攝以作證明。網民又形容周永恒狀態疑似醉酒。

影片顯示，身穿黑衫黑褲、戴鴨舌帽的周永恒，被多名軍裝及便裝警員捉着，身旁有一部俗稱「風火輪」的電動單輪車。期間，周永恒情緒激動，不斷高呼「你唔好搞我」、「救命呀」、「影住我，我無嘢㗎」、「我冇撞倒人」。周永恒最終被撳地制服，由警員將其雙手以索帶反綁身後，期間勸喻他「唔好郁，整親你呀。」

執法部門表示，警員於前日下午約6時10分，在區內進行反電動可移動工具行動期間，於天湖路發現一名男子在行人路上懷疑使用電動單輪車（俗稱風火輪），隨即將他截停。警員經初步調查，該名姓周（40歲）本地男子涉嫌「沒有第三者保險而使用汽車」及「在行人路上駕駛」被捕，他已獲准保釋候查，須於5月中旬報到。

曾藏毒家暴 被封世紀賤男 現年40歲的周永恒劣迹斑斑，2004年藏毒罪成被判感化，同年被爆與港視小花劉依靜（Ruby）有婚外情後，與前妻趙頌茹發生爭執更令對方面部受傷，他曾一度聲淚俱下自稱人渣兼鬧自己「賤格，鹹濕同貪玩」，最終兩人離婚收場，及後又拖欠贍養費，令趙頌茹要出山賺錢養家。婚外情後，他先後與劉依靜及女團成員黃芊詠拍拖，後者更被他動粗，周永恒亦因此被網民封為「世紀賤男」。離婚不夠半年他便與內地女子再婚並再做爸爸，2019年周永恒於尖沙咀一間便利店內與另一男子打架，最終打鬥案罪成被判罰款1,500元。