東呼即應：單車馬路馳騁 如入無人之境

【本報訊】單車除了「亂泊」，「亂踩」也引發不少問題。網傳車Cam片顯示，兩名單車友懶理旁邊有單車徑，卻堅持在馬路上行駛，被網民冷嘲熱諷；有人認為是單車友凸顯「路權」的「行為藝術」，也有人說笑稱車手「遇強愈強」，技術會有所提升。

私家車唔耐煩 響按加速超越 從片段得見，一段馬路旁本來就有單車徑，亦有市民正常於單車徑上踩單車，不過有一紅衣與一藍衣共兩名男子卻特立獨行的在車路上騎行。

片段顯示車前方有一輛黑色小車明顯遭兩人阻擋得不耐煩，按響幾聲喇叭後就加速超越。被黑車超越後藍衣男子回頭望向車Cam位置，其騎行速度也明顯加快了，似乎想給該車讓出道路。

令人不解的是，明明就有單車徑，為何這兩人卻非要在車路上騎行？有網民表示，單車友硬是要在馬路上騎行，乃是以實際行動爭取平等「路權」。也有人開玩笑說，在單車徑上踩車「破不到風」，那就只能在馬路上騎行了。不過，安全問題仍是老生常談，無論單車也好或是其他道路使用者也好，最要緊的還是遵守規則安全第一啊！