東呼即應：單車遲遲未增設泊位 亂放元朗天水圍

東呼即應直擊現場 揭孩童曾撞手柄受傷 單車泊位不足引致亂象叢生，本報早於2017年報道，元朗、天水圍淪為單車違泊重災區，惟問題至今仍未有改善。《東呼即應》直擊元朗鳳攸東街一帶，有大量單車四處亂泊。區議員強調，當區居民確有踩單車需要，卻經常收到市民被亂泊單車弄傷的投訴。他多年前已建議推出新措施改善，但當局一直沒有回應。議員周浩鼎亦建議政府加快興建正規單車泊位。有單車協會成員則建議政府，效法新加坡在每個巴士站附近預留空間，設置5個至6個單車停泊位，給市民選擇搭完巴士再用單車代步；亦可在港鐵站附近設置停泊位。

人「車」爭路 街坊提心吊膽 對於元朗一帶單車亂泊現象，市民反映，在元朗區騎單車的人很多，走路都覺得麻煩，單車阻礙了行人通行，還指擔心小朋友在行走過程中因跌倒撞到單車而受傷。市民呂小姐提到，元朗鄉村較多，村民外出買東西時多會踩單車，但苦於無法泊車所以才出現亂泊現象。

市民王小姐則認為，單車亂泊勢必會影響市容，政府沒有提供足夠的停車位置及缺乏看護，希望政府能提供更多位置停放單車，否則大家只能將單車擺在路邊。另一市民李先生則表示，政府對單車亂泊問題視而不見，讓人無奈。

元朗區議員莊建成指出，元朗有很多鄉村居民習慣踩單車，居民亦習慣了之後再換乘其他交通工具上下班。莊又指，曾有家長向其投訴，稱小朋友途經連接大型商場的天橋時被單車手柄撞到，最後甚至報案處理。莊亦向區議會主席反映問題的嚴重性，也曾進行過一次大行動，將天橋上的單車鎖全部剪斷，之後亦有明顯改善。他還提到，十多年前區議會開會時就建議將明渠上蓋優化，設計更多單車停泊設施，既方便居民又不違法，相信能多停放幾百輛單車，泊位充足自然不會有人違泊，但政府一直未能做到。

聯合行動清除 作用成疑 就政府執法行動的成效，議員周浩鼎稱，過去政府部門清理單車通常採取聯合部門行動，但這樣的行動似乎不具備很強的威懾性，很多人依舊照常在路邊亂停單車。他認為，既然有這麼多單車隨處停放，不如增加正規的泊位，讓大家正常停泊，這才是根治問題的方式。

對於如何解決違泊問題，香港單車同盟成員陳冠昇建議，當局應思考為何不支持單車作為一種出行工具。他認為單車作為平日出行工具不僅節省能源和時間，對市民健康和環境也有諸多好處。陳舉例指新加坡在每個巴士站附近都設有單車停泊位，香港也可學習這種做法。此外，還可普及教育，鼓勵更多市民踩單車，也讓其他道路使用者意識到單車的存在並予以尊重。

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