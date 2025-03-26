醫健：健康在您手：運動新選擇 ——「超慢跑」

不少人對運動的聯想就是跑步、打籃球和踢足球等高強度運動，導致他們因怕辛苦而卻步。想輕鬆做運動有何選擇？「超慢跑」是一種簡單而有效的運動，值得大家一試。

甚麼是「超慢跑」？ 「超慢跑」是指低強度的跑步，速度比行路略快，通常保持在能邊跑邊輕鬆交談的程度。這運動不需要昂貴的裝備，可以在家中、公園或運動場進行。想做得正確，有四大要訣：

1. 步伐小，頻率高，每分鐘約180步

2. 先用前腳掌落地，腳踭再輕觸地面

3. 膝蓋保持微曲及穩定

4. 視線向前，步伐輕盈，踏步聲小

超慢跑的好處 超慢跑可促進心血管健康，提高心肺耐力，促進血液循環，降低患心血管疾病的風險。雖然超慢跑的燃脂效率不如中、高強度訓練，但持續慢跑可消耗熱量，有助體重管理。此外更可訓練腿部肌肉和核心肌群，以及提高關節靈活性。

宜配合負重訓練 雖然超慢跑容易上手，對沒有運動習慣的人、運動初階者及銀髮族是好開始。不過超慢跑強度不高，對增加肌肉力量的效果有限，所以不太建議長期以此作鍛煉。按世界衞生組織建議，一般成年人每星期進行最少兩次的負重訓練，因此可配合負重訓練，從而增加肌肉。另外，超慢跑的運動方式單一，若無配合音樂或其他娛樂元素，或使人感乏味而放棄。

若要養成持之以恒的運動習慣，建議多嘗試不同種類的運動，讓運動更有趣多元。慢性疾病患者、有嚴重關節問題或肥胖人士等，可諮詢醫生或物理治療師，選擇適合的運動計劃。

深水埗地區康健中心健身教練鄭綺雯

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