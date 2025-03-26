明年擬推本地漁農品牌 設認證信譽制

【本報訊】一般消費者到街市買餸，都較難分辨漁農產品的來源。漁護署昨日舉辦傳媒茶敍，署長黎堅明透露今年工作重點，包括推出涵蓋魚、菜、豬、雞及水果的統一本地漁農產品的品牌，並會委託獨立機構建立認證及信譽制度，期望在明年3月內推出新品牌，「有個嘜頭」方便消費者選購優質本地漁菜。屆時產品上會貼二維碼，供查看生產過程及源頭，令消費者更能掌握產品的來源及處理過程。

黎續指，新品牌的漁農產品會着重品質，會盡量維持大眾化價錢，但不會以價取勝，亦強調一般人見到售價不會「嘩！貴到咁」的感覺，相信港人對「食落肚嘅嘢」不會介意多付錢，尤其是愛護子女的家長。署方又披露現時已在內地電商平台售賣急凍魚，反應理想。至於全港禁止餵飼包括野鴿在內的野生動物已逾半年，漁護署披露截至上月，各部門已就非法餵飼共發出194張定額罰款通知書，其中有20張涉及餵飼野豬；96張涉及餵飼野鴿。另透過傳票檢控一宗餵飼野鳥，被判罰款5,000元。

署方無意更改「殺豬令」 黎堅明指出，野豬在市區出沒的情況在重推「殺豬令」後控制得「幾好」，但稱野豬在港並無天敵，繁殖得很快「一胎6隻」，強調保障市民安全最重要，因此暫時無意更改「殺豬」的做法。另一方面，署方稱會在現有的設施中加入旅遊元素，亦會勘察研究在即將建立、位於北部都會區的三寶樹濕地公園設生態友善旅舍，予市民及旅客感受大自然。