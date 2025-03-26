錦田河山貝河紅樹林過量礙排洪

【本報訊】紅樹林對濕地及環境保育有重要作用，但過量生長或會產生負面影響。區議員湛家雄昨在元朗區議會中指出，錦田河及山貝河下游近南生圍排洪渠兩岸，以及天水圍明渠下游的紅樹林及樹木，在過去10多年生長成為茂密的樹林，影響排洪效果及景觀。雖然渠務署以2008年紅樹林覆蓋範圍為基線，定期修剪山貝河的紅樹林，並且每5年檢討修剪範圍，至今應該已經檢討過3次，但紅樹林及樹木仍然生長得異常茂密。渠務署則指或在今年第二季，引進在泥灘或潮水位置操作的兩棲機器，以幫助清除不同的雜樹。

湛家雄續稱，一般紅樹林只較成年人略高，可是當中竟有些雜樹長10多米高，相信已超過10年沒有修剪。儘管附近地方暫時未曾發生水浸，但大雨及颱風時，排洪渠水位都漲到接近河岸位置。另一區議員黃穎灝質疑署方的每5年檢討修剪範圍是否有所放寬或不了了之，他又關注渠務署的排洪試驗當中，有否進行模擬水流測試。

渠署物色工具修剪 渠務署代表回應指河道的排洪能力，設計之時已考慮周邊的生態環境或淤泥積聚等因素。署方留意到近年紅樹林的生長比較快，亦有一些外來的植物在潮澗帶持續生長。雖已安排修剪，但仍追不上快速的植物生長速度。實際上，在紅樹林人手做拔苗或修剪工作有其困難，因植物愈生愈多，泥沼的風險也很高，因為紅樹林的泥灘土壤很鬆軟，很不穩定，人走進去有可能會深陷其中，加上紅樹林的區域主要在潮汐漲退的地方，工作時需考慮潮漲的風險，因此工作時間不能太長，況且泥灘上難以使用重型或大型工具，故打算使用一些新科技以協助日常的工作，有可能在今年第二季，引進在泥灘或潮水位置操作的兩棲機器，以幫助清除不同的雜樹。

署方亦探討物色承辦商並採用一些新工具，在河道中央較嚴重的位置先行修剪，因引入機械，紅樹林和渠道的清理工作須小心處理以免影響河道生態，故展開清理工作之前會諮詢環保團體。至於區議員提及的模擬水流測試，因進行許多渠道改善工程，河道區排洪量該有所提升，雖然近年區內有很多工地，但署方會跟施工部門緊密聯繫，確保施工期間對排洪的影響減到最低。