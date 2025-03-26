辦私小一需龐大資源 博智小學擬併校

【本報訊】教育局於本月13日向全港小學發開班信，有兩所資助小學未能獲批開辦資助小一班級，分別為黃大仙區的天主教博智小學和南區的鴨脷洲街坊學校。其中，博智小學辦學團體天主教教育事務處於昨日表示，學校法團校董會正積極與持份者溝通，尋求最合適的方案，當中以私立開辦小一的方案，因涉及資源龐大，恐怕難以應付，不排除博智與教區屬校合併，但仍屬商討階段，未有定案。

學生少交通不便獲派「0班」 天主教教育事務處續指，明白全港適齡學童人口正面臨結構性下降，對此感到無奈，又指建校60多年得到家長認同，同學亦喜歡該學校，惟礙於學生減少，加上交通不便，導致未能獲派小一班級，深感惋惜。

教育局於本月12日公布優化「小學規劃未來路向優化方案」，其中包括獲批以私營方式開辦小一的資助小學，須以私營方式營運該屆別六個學年，辦學團體或學校須自資為該屆別的學生營辦小學課程，亦不應向學生收取學費；另外，如果在緊接的6個學年再次被派「0班」，則不可再選擇以私營方式開辦小一，令開辦「私小一」門檻大大提高。