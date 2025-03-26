十三街舊樓免費家居維修 延伸公用地方

【本報訊】土瓜灣十三街舊樓日久失修，加上唐樓設計對長者來說並不友善。市建局早前將「『樂滿安居』家居安全改善計劃」在十三街的服務範圍，從單位室內延伸至公用地方，免費為區內有需要的長者進行家居維修及改善公用樓梯的環境，讓他們住得安心、出入平安。

市建局一直以來為十三街有需要長者及基層家庭免費維修水喉、洗手盆、廁所水箱、電器及照明裝置等，去年開始在「守望相助」計劃服務範圍內，為有小型維修工程需要的長者家庭，由專家協助處理石屎剝落、鋼根外露等問題。其後又以「守望相助」計劃為基礎，推出加強版的「樂滿安居」計劃，免費為區內有需要家庭制訂家居安全方案，並增添相關的安全及防火設施；部分地區的服務範圍亦會因應需要，在情況許可下，由室內單位延伸至大廈的公用地方。

修補樓梯 加裝扶手 市建局早前探訪了十三街舊樓群超過600戶長者家庭，了解他們的居住情況和需要。在十三街居住逾半世紀的老街坊，年近80歲的鄧巧珍與她的81歲老伴居於4樓的單位，她指大廈公共走廊和樓梯多年前已沒有照明，光線嚴重不足，其丈夫雙腿乏力難行，雖然她身體相對健壯，不過由於大廈的水磨石樓梯沒有安裝扶手，當遇上「回南天」牆身濕滑時更是害怕。

有見及此，市建局為大廈修補損毀的梯級、加裝扶手，又在梯級安裝防滑條和感應式夜間照明燈，提升安全。鄧婆婆居住的大廈成為其中一幢受惠的樓宇，她對維修改善後的公共樓梯環境十分滿意：「扶手的高度和闊度適中，方便長者握着借力，感覺安全很多，以後每日可以多出街幾次！」