精英運動員資助提高 體院：萬元只是起步

食住受訓套餐式提供 冀更好機會向上流動 文化體育及旅遊局前日（24日）公布，體院精英運動員直接資助額由4月起上調8.3%，最低的「成年隊」運動員資助額亦由每月7,130元升至一萬元。體院副主席、體育委員會成員鄭泳舜昨在電台節目表示，一萬元資助只是起步，期望運動員有更好向上流動機會，體院會負責運動員的住宿、受訓、膳食費用，形容是一個「套餐」，運動員亦有機會從大學等途徑獲得其他資助。

鄭指出，有意見認為全職運動員的收入相對困難，委員會希望能為他們提供較穩定收入，參考大型機構管理培訓生的工資，決定調整資助金額。而政府資助要量入為出，除了全職運動員資助增加，體院會減少整體開支，以符合市場情況。另外，精英體育事務委員會主席鄭景亮亦表示，委員會認為在體院財政可應付的範圍內增加資助，值得支持。

文化體育及旅遊局日前亦公布精英體育項目資助機制檢討，桌球及網球將獲保留為體院「A級」精英項目兩年；殘疾人保齡球亦維持B級，而高爾夫球升至A級；獨木舟及殘疾人游泳會升至B級。鄭景亮昨在電台節目表示，以往要求相關運動要在過去4屆及未來兩屆，最少3次成為奧運或亞運項目才可以獲A級資助，為了令體育發展更穩定，委員會一致通過，修訂為1997年後以「中國香港」隊名義參賽，至少3次成為或將成為亞運、奧運項目，便可獲A級資助。

網球增四大滿貫作評分項目 鄭指出，至於網球，因沒有世錦賽，相對其他體育項目少了一項評分來取得精英項目資格，因此委員會增加四大滿貫賽事作為評分項目。他稱，本港的網球項目，近年青少年訓練表現卓越，培養出土生土長的優秀選手，若因為缺少一項評分項目而失去精英資格十分可惜。他指出，要在四大滿貫賽取得前三名才符合A級資格，亦絕對不容易做到。

高爾夫球升至A級。 全職成年運動員資助調整