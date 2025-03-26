發牌規管網約車 框架需彈性勿繁複

【本報訊】政府將於今年內就立法規管網約車平台訂定規管框架，市場一直關注當局會否對網約車牌照數量設限制。

的士可與網約車共存 Uber香港區總經理鍾志霆昨在傳媒茶敍指，平台司機工作彈性大，難以提出具體需要多少網約車牌照，認為市場須有足夠的車輛及司機，以確保港人隨時都能搭車。他希望，規管框架盡量留有彈性，發牌機制避免過於繁複。

鍾志霆認為，規管框架應以安全性為核心，平台營運方須獲發牌照，所有行程須有保險保障，營運車輛亦須定期進行車檢。另外兩大原則是服務可靠及靈活彈性，他解釋，香港點對點交通工具的需求多變，若港人希望隨時能夠叫車，需要保持司機的靈活性。他又指，倫敦、紐約及新加坡的經驗，已證明的士與網約車共存的可能性。提到澳洲每程Uber會徵收額外一澳元用以資助的士業，鍾志霆指各地情況不同，但做法或是本港可檢視的選項之一。

此外，運輸署正檢視個人化點對點交通服務的供求情況，Uber委託顧問公司進行同類研究，分析政府公開資料、Uber平台數據，以及訪問超過1,000人，發現香港現時每日有意使用點對點交通服務的乘客約有120萬人次，約19%的潛在需求因候車時間過長而未被滿足。研究又指，若網約共乘服務受到明確規管且服務品質提升，預計有4%的私家車使用者及1%的公共交通工具使用者，會轉向點對點交通服務。