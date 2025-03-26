5‧1起周末紅假試行 搭輕鐵允貓狗同行

放專用袋內一隻陪乘 為期兩個月須購證 港鐵將於5月起在輕鐵推出「貓狗同行」試行計劃，屆時寵物貓或狗的飼主可於特定時間帶同貓狗搭乘輕鐵。港鐵表示，會盡力在營運上配合，同時密切觀察試行期間的運作狀況。另外，愛護動物協會也會為港鐵提供意見及支持，並為港鐵員工提供訓練。有議員對此計劃表示贊同，稱計劃意義重大，並指出政府在推動寵物友善的設施，仍有改善空間。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，輕鐵「貓狗同行」試行計劃將於5月1日起推行，為期兩個月，寵物的種類目前只接受貓或狗，體形亦不能過大。飼主需購買「貓狗同行證」，每張證售價99元，將於4月11日起發售，可於MTR Mobile購買。李續稱，計劃目前只限於周末及公眾假期乘搭輕鐵，每位同行證持有人每程只可攜帶一隻貓或狗，需要在進入輕鐵月台範圍前，將貓或狗放入規章的寵物專用袋中，在鐵路範圍內不可打開專用袋露出寵物或放牠們出來。

倘成效正面 可擴展至港鐵 香港愛護動物協會高級行為支援導師（行為及訓練）梁雪萍表示，飼主要盡量預備通風且空間充足的專用袋，以讓貓或狗能保持舒適，應讓寵物事先適應袋內環境，專用袋內可放置吸濕墊，身處鐵路範圍時應全程關好專用袋，以免發生意外。另外，要留意列車駛過的氣流和聲音，避免寵物因陌生環境而產生過激反應。

對於該計劃，議員陳仲尼表示，港鐵的「貓狗同行」計劃意義重大，不僅方便了寵物主人，還充分彰顯出港鐵對社會需求的關注。寵物主人過去受制於公共交通規則，攜同寵物出行只能選擇價格較昂貴的計程車或自駕。

港鐵現試行計劃，為寵物主人提供經濟又方便的出行新選擇，有利寵物主人攜帶寵物外出，還能促進消費，為經濟發展注入新動力。他期望港鐵在計劃實施後檢討相關安排，若成效正面，可盡快在所有港鐵列車都實施「貓狗同行」計劃。

陳仲尼還表示，期待政府能夠早日推出餐廳設立寵物區的相關政策，以便利主人帶同寵物在本地消費，進一步激發市場活力。

他還透露，此前已就寵物相關問題提出過質詢，包括建議政府修改《食物業規例》，使餐廳經營者可自行決定是否設立寵物區。陳認為，政府可借鑑經驗，在確保公眾健康與安全基礎上，制訂衞生和管理標準，允許餐廳自主決定是否設立寵物區。